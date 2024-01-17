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Нетаньяху назвал сроки операции против ХАМАС

Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с палестинским радикальным движением ХАМАС продлится до 2025 года. Об этом он сказал в ходе совещания с руководителями местных администраций приграничных районов страны, передает The Times of Israel.

Политик также согласился пересмотреть структуру министерства обороны Израиля, которая в том числе оказывает финансовую помощь эвакуированным жителям приграничных районов.

Главы местных администраций сообщили премьеру, что большинство этих людей не хотят возвращаться в свои дома из-за непрекращающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. Они просят отложить их возвращение в приграничные районы до лета или начала нового учебного года, а пока оплатить их пребывание во временном жилье, говорится в статье.

Отмечается, что Нетаньяху одобрил эту просьбу и поручил должностным лицам разработать соответствующие документы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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