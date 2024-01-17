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Китай надеется, что США выполнят свои обещания по Тайваню

Китай надеется, что США выполнят обещание не поддерживать независимость Тайваня

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Thomas Peter/Reuters

Пекин надеется, что Вашингтон выполнит обещания президента США Джо Байдена не поддерживать независимость Тайваня. Об этом заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Китае обратили внимание на высказывания американского президента.

«Тайваньский вопрос является главным из важнейших интересов Китая, а также наиболее важным и чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях», — пояснил Чэнь Биньхуа.

До этого газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, писала, что Китай может активизировать военные маневры перед инаугурацией выбранного президента Тайваня Лая Циндэ.

Обозреватель агентства Bloomberg Каришма Васвами заявлял, что Китай может усилить экономическое давление на Тайвань к инаугурации выбранного президента Лая Циндэ, при этом интенсивность военного давления также будет возрастать.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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