Критиковавшая Китай экс-премьер Британии непублично лоббировала интересы КНР

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая неоднократно публично критиковала Китай, в частном порядке лоббировала ускорение экспорта военной техники в республику. Об этом пишет издание Politico.

СМИ ссылается на правительственную переписку от августа 2023 года, согласно которой Трасс просила кабмин ускорить получение лицензии оборонной компанией Richmond Defence Systems на поставку военного оборудования в Китай. В своем письме экс-премьер заявляла, что без предоставления лицензии «китайцы просто разработают собственный проект».

По предварительной информации, речь шла о технике для обезвреживания мин. Выдачу лицензии на экспорт оборудования британское правительство отклонило в апреле 2023-го, сославшись на то, что КНР может использовать технику для «вторжения» на Тайвань.

В мае 2023 года Лиз Трасс посетила Тайвань, став первым экс-премьером Британии за 27 лет, совершившим поездку на остров. Во время своего визита она призвала действующего премьера Риши Сунака признать Китай угрозой безопасности Великобритании.

Ранее Лиз Трасс заявила, что США должны вернуть себе мировое лидерство.