В Эстонии арестовали политолога по подозрению в шпионаже

Гражданина России, бывшего профессора Тартусского университета, политолога Вячеслава Морозова арестовали в Эстонии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает телеканал ERR.

«Нынешний случай является дополнением к более чем десятку предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научно-исследовательский сектор», — заявил гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Эстонии Марго Палоссон.

В данный момент детали расследования не раскрываются. В КаПо отметили, что Морозов с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года занимал должность профессора международной политической теории.

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