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Зеленский попросил Швейцарию провести мирный саммит по Украине

Президент Швейцарии Амхерд: Зеленский попросил организовать саммит по Украине

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President Of Ukraine/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил власти Швейцарии организовать мирный саммит, посвященный ситуации в его стране. Об этом сообщила президент конфедерации Виола Амхерд, передает РИА Новости.

В понедельник, 15 января, глава государства провела пресс-конференцию в Берне. Во время мероприятия она рассказала, что Зеленский обратился к швейцарскому правительству с просьбой о проведении мирного саммита высокого уровня по Украине.

«Я подтвердила, что мы готовы его организовать», — добавила Амхерд.

При этом сам Зеленский отметил, что участниками данного мероприятия смогут стать все страны, «которые уважают суверенитет и территориальную целостность» Украины. Как он сказал, в том числе Киев хотел бы видеть на саммите представителей Пекина и других государств глобального Юга.

До этого украинский лидер в своем Telegram-канале сообщил, что прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. В ходе поездки глава государства должен провести переговоры с иностранными коллегами и принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в городе Давосе.

Ранее в офисе Зеленского выразили сожаление из-за нежелания КНР принимать участие в обсуждении украинской «формулы мира».

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