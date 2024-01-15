Вашингтон специально установил «биологический шпионаж» возле границ своих геополитических противников, чтобы проанализировать эпидемическую ситуацию в данных районах. Об этом сообщает газета mk.ru со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

По его словам, в данный момент США ведут подобную деятельность у границ КНР и Турции. Кроме того, целью американских властей стали Пакистан и Саудовская Аравия.

Кириллов подчеркнул, что об этом стало известно из соответствующих документов. Они доказывают, что министерство обороны США контролирует эпидемическую обстановку на территории Ближнего Востока и в Центральной Азии.

11 декабря военное ведомство РФ заявило, что американское руководство проводило на Украине опасные эксперименты по восприимчивости местного населения к зоонозным инфекциям. Исследования проводились уже после начала специальной военной операции (СВО), уточнили в российском министерстве обороны.

Ранее в Государственной думе РФ обвинили США в создании опасного военного биологического проекта.