Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ заявили о «биологическом шпионаже» США у границ КНР

Генерал-лейтенант Кириллов: США вели «биологический шпионаж» у китайской границы

close
100%
Global Look Press

Вашингтон специально установил «биологический шпионаж» возле границ своих геополитических противников, чтобы проанализировать эпидемическую ситуацию в данных районах. Об этом сообщает газета mk.ru со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

По его словам, в данный момент США ведут подобную деятельность у границ КНР и Турции. Кроме того, целью американских властей стали Пакистан и Саудовская Аравия.

Кириллов подчеркнул, что об этом стало известно из соответствующих документов. Они доказывают, что министерство обороны США контролирует эпидемическую обстановку на территории Ближнего Востока и в Центральной Азии.

11 декабря военное ведомство РФ заявило, что американское руководство проводило на Украине опасные эксперименты по восприимчивости местного населения к зоонозным инфекциям. Исследования проводились уже после начала специальной военной операции (СВО), уточнили в российском министерстве обороны.

Ранее в Государственной думе РФ обвинили США в создании опасного военного биологического проекта.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами