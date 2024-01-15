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Главы МИД России и Ирана осудили удары США и Великобритании по Йемену

Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амирабдоллахиан осудили удары группы стран во главе с США и Великобританией по Йемену. Об этом говорится на сайте российского МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, министры двух стран провели телефонный разговор, в котором затронули вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку к заключению нового межгосударственного договора. Отмечается, что особое внимание Лавров и Амирабдоллахиан уделили обострению ситуации на Ближнем Востоке.

«Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена», — сообщили в МИД РФ.

Кроме того, министры выступили за перемирие в секторе Газа и обеспечение гуманитарной помощью населения анклава.

До этого сообщалось, что 16 января Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи.

Ранее Лавров и глава МИД Китая оценили итоги взаимодействия в прошлом году.

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