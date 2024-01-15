Правительство РФ утвердило программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, пишет ТАСС.

«Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов. <...> На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей», — сказал он.

Финансирование программы по расширению производства воздушных судов будет проведено за средства Фонда национального благосостояния, добавил Мишустин.

В декабре премьер также заявлял, что российская промышленность разработает криогенную гибридную электрическую силовую установку для самолетов. Демонстратор этой установки создадут в ближайшие годы. Глава правительства отметил, что благодаря низкой температуре будет возможно практически в десять раз повысить мощность электрических компонентов вспомогательной силовой установки при сохранении массогабаритных характеристик.

Ранее Путин заявил о необходимости развивать в России собственное самолетостроение.