Мать «Пухляша» из Little Big не смогла сдержать слез на премьере фильма

Мать танцора Дмитрия Красилова Галина посетила премьеру фильма «Как я встретил ее маму», в которой звезда сыграл одну из ролей. Ее слова передает kp.ru.

«Дима, здесь, с нами. Не выразить словами, как мне это дорого в память о моем сыне. Спасибо, что помните», — сказала женщина зрителям.

Издание отмечает, что мать обращалась к поклонникам «Пухляша» из Little Big со слезами на глазах. Мероприятие проходило в родном городе Красилова Заринске. В комедийном фильме танцор сыграл ловеласа Сашу, который испытывает интерес к своей теще.

1 февраля стало известно, что в крови танцора Дмитрия Красилова, который получил прозвище «Пухляш», не обнаружили следов наркотиков. У Красилова диагностировали эндокринопатию — болезнь, связанную с нарушением деятельности эндокринных желез. Танцора нашли в собственной квартире в ночь на 18 декабря. Его единственной наследницей стала мать Галина.

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