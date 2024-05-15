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Центр Москвы перекроют 18 мая из-за велогонки

Дептранс Москвы: Садовое кольцо перекроют 18 мая из-за велофестиваля

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Shutterstock

18 мая движение автотранспорта и парковка на Садовом кольце в Москве будут запрещены из-за проведения велофестиваля и велогонки. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Так, движение будет временно закрыто 18 мая с 00:01 до 17:00 на Зубовской улице, Большой Пироговской улице и в проезде Девичьего Поля. Кроме того, с 17 мая на этих же улицах до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

До этого стало известно, что московский мотосезон будет открыт 25 мая 2024 года. В этот день мотоциклисты проедут по Садовому кольцу со стартом и финишем на смотровой площадке Воробьевых гор. Протяженность маршрута составит 35 км. Старт в 12:00.

Колонну возглавят 26 московских мотоклубов. Остальные участники присоединятся по мере прибытия на площадку. С 9:00 до 18:00 на смотровой площадке Воробьевых гор всех гостей ждет яркая развлекательная программа.

Ранее сообщалось, что в России открыли предзаказ на новейшие электромотоциклы Aurus Merlon.

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