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МИД Китая высказался о статусе Тайваня

МИД Китая: тайваньский вопрос и дальше является внутренним делом КНР

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Thomas Peter/Reuters

Представитель министерства иностранных дел (МИД) Китая прокомментировал итоги выборов на Тайване, назвав вопрос статуса острова внутренним делом КНР, как это было и прежде. Его ответ на вопрос журналиста опубликован на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, не изменится», — отметил он.

Спикер также заверил, что позиция китайского правительства по поддержке принципа одного Китая не изменится. В МИД также добавили, что Пекин продолжит противодействовать независимости Тайваня и принципу «один Китай, один Тайвань».

«Принцип одного Китая является прочным якорем мира и стабильности в Тайваньском проливе. Мы верим, что международное сообщество будет продолжать придерживаться принципа одного Китая», — заключил представитель МИД КНР.

Избиратели Тайваня выбрали новым президентом 64-летнего Лая Циндэ — сторонника независимости от КНР. Политик на выступлении после подведения итогов голосования заявил, что его победа поможет «сохранить Тайвань на карте мира». В Китае же позицию избранного лидера считают «крайне опасной».

Ранее в КНР отреагировали на возможный визит делегации конгресса США на Тайвань после завершения голосования.

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