Россия ускоряет дедолларизацию торговли с Латинской Америкой

Россия активно ведет переговоры о дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран, в том числе Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, а также с государствами — членами БРИКС. Как заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, в этом вопросе наблюдается прогресс, передает РИА Новости.

«Здесь идет процесс переговоров деловых и банковских структур... по поиску наиболее приемлемых и удобных форм взаимодействия для обеспечения торгово-экономических связей между нашими странами. Одной из них являются национальные валюты, внедрение карточек «Мир», внедрение прямых расчетов», — отметил Щетинин на полях ПМЭФ-2024.

По его словам, формы дедолларизации могут быть разными, но главный приоритет — развитие взаимовыгодного сотрудничества.

«У нас со многими странами идут переговоры. Это происходит и в рамках БРИКС, есть идеи по внедрению альтернативных платежных платформ», — подчеркнул дипломат.

Щетинин также упомянул, что дедолларизация торговли обсуждается не только с членами БРИКС, но и с целым рядом других государств Латинской Америки, с которыми РФ поддерживает тесные экономические связи, в частности с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой.

До этого экономист оценил шансы появления единой валюты стран БРИКС.

Ранее дедолларизация в мире ускорилась в 10 раз.