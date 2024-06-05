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Принуждавшие школьников к диверсиям в РФ получили до 22 лет колонии

Суд дал шантажировавшим школьников диверсантам от 17 до 22 лет колонии

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил граждан Кирилла Горькова и Евгения Заичкина к лишению свободы в колонии за организацию диверсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Суд установил, что мужчины при помощи шантажа принуждали школьников к поджогам релейных шкафов на различных участках Киевского направления Московской железной дороги.

Горькову предстоит отбыть в местах лишения свободы 22 года и 3 месяца, а также заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Первые пять лет он должен отсидеть в тюрьме, после чего его этапируют в колонию строгого режима. Также с него взыскали около 320 тыс. рублей в пользу РЖД. Заичкина приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу 250 тыс. рублей.

3 июня сообщалось, что в Калужской области на железной дороге неизвестный поджег релейные шкафы. Инцидент произошел в ночь на 2 июня на перегоне «Шемякино — Обнинское». Злоумышленник взломал два шкафа, отвечающих за автоблокировку перегонов, регулирование интервалов поездов и работу сигнальных точек, после чего поджег их. Содержимое шкафов выгорело полностью.

Ранее сообщалось о задержании в Севастополе украинских агентов, готовивших теракты.

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