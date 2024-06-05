Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростове объявили в розыск сбежавшего контрактника

161.ru: в Ростове объявили в розыск контрактника, сбежавшего из отдела СК

close
100%
Shutterstock

В Ростове объявлен в розыск военнослужащий-контрактник, который сбежал из здания отдела СКР по Ростовскому гарнизону, куда его доставили для дачи показаний. Об этом сообщает издание 161.ru.

Отмечается, что 29-летнего военнослужащего из Дагестана Абдуллу Г. доставили в следственный комитет 4 июня. Он служил по контракту, но после правонарушения попал под следствие. В дежурную часть ГУ МВД поступила ориентировка о розыске. Сейчас к поиску контрактника подключены все спецслужбы города.

5 июня Южный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бойца СВО Александра Ткаченко. По данным следствия, мужчина покинул воинскую часть, купил наркотики, вернулся и расстрелял двух сослуживцев.

В апреле суд в Томске приговорил российского военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

В том же месяце Второй Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьми жителям Калининграда, мобилизованным в 2022 году. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил их к лишению свободы сроками от шести до семи лет колонии строгого режима.

Ранее в России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами