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Глава ВЭФ рассказал, как Европе нужно использовать Зеленского

Глава ВЭФ Шваб: ЕС следует влиять на Зеленского, чтобы он поддерживал демократию

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Edgar Su/Reuters

Глава и основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо обещать перспективу членства в Евросоюзе и помощь в поставках вооружений, чтобы он сохранял демократию на Украине. Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лекусом (Алексеем Столяровым), которая опубликована в их Telegram-канале.

По его словам, Евросоюз играет важную роль, оказывая влияние на президента Украины.

«Я имею в виду, что нужно использовать Зеленского и сказать ему, что он получит то, чего хочет, — оружие и доступ в Европейский союз — только если поддержит наши демократические принципы», — сказал Шваб.

Он также согласился с мыслью о том, что в данный момент вступление Киева в Евросоюз и НАТО невозможно.

До этого колумнист издания The Federalist Джордан Бойд писала, что решение Владимира Зеленского оставаться на посту президента Украины, несмотря на завершение каденции, противоречит принципам демократии. Бойд подчеркнула, что на протяжении более двух лет американские налогоплательщики вынуждены платить за продолжение конфликта на Украине под лозунгом защиты демократии, в то время как фактически Украина лишилась многих признаков этого типа режима, а также в стране значительно усилилась коррупция.

Ранее китайский генерал посоветовал Зеленскому подумать о простых украинцах.

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