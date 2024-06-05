В Британии оценили ущерб энергетики Украины от ударов ВС РФ

На Украине выведены из строя более половины вырабатывающих мощностей энергетики из-за ударов Вооруженных сил РФ. Об этом пишет издание Financial Times.

«Россия вывела из строя более половины электрогенерации Украины. Под шквалом атак мощность электростанций страны упала ниже 20 ГВт», — отмечается в материале.

До начала российской специальной военной операции мощности электрогенерации Украины составляли 37 ГВт. К осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей. Только 1 июня страна потеряла более 1,2 ГВт, сообщает издание со ссылкой на украинского чиновника.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций, а также две гидроэлектростанции, в том числе Днепровская ГЭС, которая совсем недавно восстановила работу после прошлого удара. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страну ждут годы вынужденной экономии электроэнергии.

Ранее Украину призвали готовиться к жизни «в холоде и темноте».