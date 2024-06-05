Премьер Индии Моди подал в отставку

Премьер-министр Индии Моди подал в отставку после того, как кабинет министров рекомендовал роспуск нижней палаты парламента. Об этом сообщает Reuters.

Согласно установленной процедуре, президент Индии Драупади Мурму должна принять отставку Моди и его кабинета и попросить их продолжить выполнять обязанности до формирования нового правительства.

Также в Индийской народной партии (БДП) рассказали, что Моди планирует 8 июня принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны.

4 июня стало известно, что возглавляемый партией премьер-министра Индии Нарендры Моди «Национально-демократический альянс» получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин позвонит индийскому премьер-министру Нарендре Моди после окончательного подсчета голосов на парламентских выборах в Индии.

Ранее индийский посол оценил влияние выборов на отношения с РФ.