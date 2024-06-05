Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Индии Моди подал в отставку

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку

close
100%
Adnan Abidi/Reuters

Премьер-министр Индии Моди подал в отставку после того, как кабинет министров рекомендовал роспуск нижней палаты парламента. Об этом сообщает Reuters.

Согласно установленной процедуре, президент Индии Драупади Мурму должна принять отставку Моди и его кабинета и попросить их продолжить выполнять обязанности до формирования нового правительства.

Также в Индийской народной партии (БДП) рассказали, что Моди планирует 8 июня принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны.

4 июня стало известно, что возглавляемый партией премьер-министра Индии Нарендры Моди «Национально-демократический альянс» получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин позвонит индийскому премьер-министру Нарендре Моди после окончательного подсчета голосов на парламентских выборах в Индии.

Ранее индийский посол оценил влияние выборов на отношения с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами