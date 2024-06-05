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В Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ начался сильный пожар на лесопилке

Сальдо: в Новой Каховке после обстрела ВСУ потушили крупный пожар на лесопилке

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В Новой Каховке из-за минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался сильный пожар на лесопилке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, сейчас возгорание полностью ликвидировали.

Также он добавил, что в городе Алешки украинские военные нанесли удар по жилому сектору. В результате пострадал один мужчина, его с множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

До этого украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал и смог потушить возникшее возгорание собственными силами. У автомобиля был поврежден кузов и выбиты стекла.

В тот же день заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун получил осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Головчино. В атакованном здании находится штаб по восстановлению жилья под Белгородом.

Ранее стало известно, что ВСУ начали применять американские ракеты по объектам на территории России.

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Операция на Украине
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