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На ПМЭФ-2024 показали бронированную новинку от Hongqi

На ПМЭФ-2024 представили бронированный кроссовер Hongqi LS7

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Телеграм-канал «No Limits»

Китайская компания Hongqi представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) бронированный кроссовер LS7. Изображениями поделился Telegram-канал No Limits.

«Это первый такой автомобиль в России и первая презентация, в Китае машина стоит примерно 50 млн рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что для появления машины на отечественном рынке ее еще придется сертифицировать. Дебют новинки в РФ ожидается в 2025 году.

До этого сообщалось, что официальным автомобилем ПМЭФ-2024 стал Hongqi из Китая. На машинах этой марки будут развозить участников и гостей Форума. Официальный дилер Hongqi в России «Авангард» при этом отметил, что в рамках мероприятия автобренд «готов делиться своим опытом и современными инновационными наработками». Также компания представит флагманские модели и новинки для российского авторынка.

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