Власти Турции категорически не допустят создания «террористана» у своих границ

Турция никогда и ни под каким предлогом не допустит возникновения «террористического государства» у своих южных границ. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление по итогам совещания по вопросам безопасности под председательством турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Турция категорически не допустит создания «террористана», — отмечается в публикации.

В документе указывается, что в ходе собрания состоялся обмен мнениями о ходе борьбы с терроризмом.

«Турецкая Республика решительно продолжает борьбу против террористической организации PKK/YPG/KCK», — сказано в заявлении.

Согласно информации Эрдогана, в ходе антитеррористических операций, стартовавших после нападения сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на турецких военнослужащих, было нейтрализовано 45 террористов. Из них 36 были ликвидированы на севере Ирака и девять — в северных районах Сирии.

«Борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист», — заключается в документе.

В августе Эрдоган заявлял о продолжении Турцией антитеррористических операций.

Ранее в Турции допустили возможность скорых переговоров Путина и Эрдогана.