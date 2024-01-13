Байден пригрозил республиканцам, если они не одобрят помощь Киеву

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцам в конгрессе «придется за многое заплатить», если они не поддержат дополнительное выделение бюджетной помощи для Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придется за многое заплатить», — сказал он.

11 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили оборонные поставки на Украину в связи с отсутствием бюджетных средств на финансирование подобных программ.

До этого зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у Соединенных Штатов заканчиваются одобренные средства на помощь Украине.

Помощник президента США и старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Николас Берлинер заявил 12 января, что всем было бы выгодно окончание боевых действий на Украине.

Ранее Украина попросила США ускорить поставки вооружения.