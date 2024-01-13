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Президент Германии испугался за безопасность страны

Президент Штайнмайер заявил, что ФРГ должна делать больше для собственной защиты

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Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что на фоне конфликта на Украине Берлину необходимо делать больше ради собственной безопасности. В интервью Sueddeutsche Zeitung он также заявил, что США будут ждать большего вклада в НАТО от стран Европы.

«Конфликт России и Украины демонстрирует, что Германия должна делать больше ради собственной защиты. Кроме того, приближаются выборы президента Соединенных Штатов», — заявил президент ФРГ.

Он подчеркнул, что вне зависимости от исхода выборов, будущая администрация США будет рассчитывать на больший вклад стран Европы в НАТО. Без Германии вклад в укрепление обороноспособности организации невозможен, также отметил Штайнмайер.

До этого глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить промедление и передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Ранее оппозиция в Германии потребовала переговоров России и Украины.

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