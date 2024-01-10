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Оппозиция в Германии потребовала переговоров России и Украины

Оппозиционная партия ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт» требует диалога Москвы и Киева

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РИА Новости

Новая оппозиционная партия ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт» добивается переговоров между Россией и Украиной по завершению конфликта. Об этом в своей статье пишет РИА Новости.

Среди прочего партия требует включить Россию в архитектуру европейской безопасности.

Члены «Союза Сары Вагенкнехт» критикуют политику США и НАТО по вмешательству во внутренние дела других государств. О возобновлении мирных переговоров между РФ и Украиной высказался депутат Фабио де Маси, призвав обратиться к российскому президенту Владимиру Путину.

Партия будет принимать участие в выборах в Европарламент.

На этой неделе депутат ФРГ Бундестага Маттиас Моосдорф заявил, что переговоры РФ и стран Запада по урегулированию украинского конфликта, особенно если на выборах президента США победит Дональд Трамп, могут начаться уже в 2024 году.

По его мнению, победа Трампа может стать положительным моментом, и это является «великой надеждой разумных людей в этом мире».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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