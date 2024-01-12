Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне оценили эффект от ударов по хуситам в Йемене

В Пентагоне назвали хорошим эффект от авиаударов по хуситам в Йемене

close
100%
US Central Command/Reuters

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США удалось добиться «хорошего эффекта» ударами по позициям йеменских хуситов. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты в данный момент не видели ответных действий со стороны хуситов.

Также Райдер рассказал, что министр обороны Ллойд Остин, который был госпитализирован 1 января для лечения, находится в хорошем состоянии, он дважды разговаривал с президентом США Джо Байденом за последние два дня и «активно участвовал в наблюдении и руководстве этими ударами».

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что удары по позициям хуситов в Йемене были нанесены на законных основаниях и соответствуют международному праву.

В НАТО назвали удары по хуситам в Йемене «оборонительными».

Ранее хуситы заявили, что США и Британия нанесли 73 удара по Йемену.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами