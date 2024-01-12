В Пентагоне оценили эффект от ударов по хуситам в Йемене

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США удалось добиться «хорошего эффекта» ударами по позициям йеменских хуситов. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты в данный момент не видели ответных действий со стороны хуситов.

Также Райдер рассказал, что министр обороны Ллойд Остин, который был госпитализирован 1 января для лечения, находится в хорошем состоянии, он дважды разговаривал с президентом США Джо Байденом за последние два дня и «активно участвовал в наблюдении и руководстве этими ударами».

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что удары по позициям хуситов в Йемене были нанесены на законных основаниях и соответствуют международному праву.

В НАТО назвали удары по хуситам в Йемене «оборонительными».

Ранее хуситы заявили, что США и Британия нанесли 73 удара по Йемену.