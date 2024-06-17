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Известная юмористка рассказала о последствиях эмиграции для психики

Юмористка Приходько рассказала о стрессе из-за эмиграции

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Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иноагентом)/YouTube

Известная юмористка Ирина Приходько рассказала о последствиях эмиграции для психики. Выпуск шоу «Культурная разница» с Приходько вышел на YouTube-канале комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом).

По словам Приходько, они с супругом испытали сильный стресс.

«Каждый вечер, когда мы понимали, что мы в очередной раз не сняли квартиру, мы такие: «Ну, пьем», — вспоминает Приходько о том, как пара пыталась справиться со стрессом с помощью алкоголя.

Приходько известна благодаря юмористическим передачам «Открытый микрофон», «Stand Up на ТНТ» и другим проектам. В настоящее время артистка проживает в Испании.

Накануне российский режиссер Александр Сокуров заявил, что не собирается эмигрировать из России в Армению в связи с открытием своей мастерской в Ереванском Государственном институте театра и кино. Он рассказал, что планирует находиться за рубежом только во время работы в вузе.

Ранее в Лейпциге Рода Стюарта освистали за солидарность с Украиной.

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