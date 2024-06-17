Конфликт из-за чиха в пивном магазине Анапы закончился поножовщиной

В Анапе посетитель пивного магазина пырнул мужчину ножом из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал «ПВА 18+».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из магазинов пива в станице Анапской. В торговом зале находились двое мужчин, когда один из них чихнул. Второму клиенту это не понравилось и тот высказал незнакомцу замечание в грубой форме.

После этого между клиентами произошел словесный конфликт. Мужчина, которому сделали замечание, достал из кармана нож. Затем он ударил им оппонента в шею.

Сообщается, что напавшего на обидчика мужчину с ножом задержали. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи. Предварительно, жизненно важные органы не задеты. Более подробной информации о его состоянии не поступало.

Ранее в Челябинске водители не смогли поделить дорогу и устроили поножовщину.