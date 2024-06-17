Ирак и Иордания не подписали коммюнике по Украине, но были в списке подписавших

Официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Клива заявил, что Ирак и Иордания были по ошибке внесены в список стран, подписавших коммюнике по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«В таких случаях каждая делегация, участвующая в мероприятии, заранее получает коммюнике, а затем в случае, если она возражает против его подписания, должна сообщить об этом принимающей стране. Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены», — сказал Клива.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что прошедшая в Швейцарии конференция по урегулированию конфликта на Украине стала первым шагом на пути к миру. Политик отметил, что саммит «превзошел все ожидания». По его словам, даже те государства, которые не подписали декларацию, приняли участие в конференции, что помогло им воспринять ситуацию «такой, какая она есть».

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации.

Ранее французский журналист выяснил, кого украинцы обвинили в провале саммита в Швейцарии.