Хвиче посоветовали не слушать отца и агента

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии необходимо самому решить, где играть в следующем сезоне.

16 июня «Наполи» выпустил пресс-релиз, в котором заявил об отказе продавать 23-летнего игрока в другой клуб в межсезонье.

«В этом вопросе все должен решить сам игрок. Как Хвича чувствует, так ему и нужно действовать. Потому что советчиков чересчур много. Он должен выразить свое видение, желание, где остаться», — заявил Семин.

Последние два сезона Кварацхелия провел в итальянском «Наполи», став чемпионом Серии А и отметившись 23 голами и 16 результативными передачами в 68 играх чемпионата.

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