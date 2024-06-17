Экс-офицер США назвал блефом заявления о поставках Киеву F-16

Заявления политиков о возможной скорой отправке истребителей F-16 Украине – это не более, чем блеф, убежден бывший офицер армии США Скотт Беннетт. Запад не станет так рисковать с учетом того, что на Украине нет достаточно хорошо подготовленных пилотов, объяснил он в интервью RT.

Об отсутствии пилотов для F-16 среди украинцев западным политикам хорошо известно, а привлечение специалистов из других стран чревато последствиями, считает эксперт.

«Пилотами будут британцы, или немцы, или французы, или американцы. А это будет означать войну», — объяснил Беннет.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина ожидает поставку датских истребителей-бомбардировщиков F-16. Комментируя его слова, в Госдуме подчеркнули, что F-16 станут приоритетной целью для российских военных, а любые поставки летального оружия Украине Россия будет расценивать как акт спонсирования терроризма.

В Киеве ранее признали, что не ждут быстрого эффекта от поставок F-16.