Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-офицер США назвал блефом заявления о поставках Киеву F-16

Экс-офицер США Беннетт: сообщения об отправке на Украину F-16 – это блеф

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Заявления политиков о возможной скорой отправке истребителей F-16 Украине – это не более, чем блеф, убежден бывший офицер армии США Скотт Беннетт. Запад не станет так рисковать с учетом того, что на Украине нет достаточно хорошо подготовленных пилотов, объяснил он в интервью RT.

Об отсутствии пилотов для F-16 среди украинцев западным политикам хорошо известно, а привлечение специалистов из других стран чревато последствиями, считает эксперт.

«Пилотами будут британцы, или немцы, или французы, или американцы. А это будет означать войну», — объяснил Беннет.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина ожидает поставку датских истребителей-бомбардировщиков F-16. Комментируя его слова, в Госдуме подчеркнули, что F-16 станут приоритетной целью для российских военных, а любые поставки летального оружия Украине Россия будет расценивать как акт спонсирования терроризма.

В Киеве ранее признали, что не ждут быстрого эффекта от поставок F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами