На Украине заявили о повреждении двух энергетических объектов

Два энергетических объекта, расположенные на территории Украины, получили повреждения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства энергетики страны.

В заявлении отмечается, что один из объектов расположен на юге государства. На его территории зафиксировали повреждение оборудования, но иные подробности не уточняются.

Кроме того, урон был нанесен одному газовому инфраструктурному объекту. Сооружение находится в районе, который прилегает к линии соприкосновения украинских и российских войск.

Утром глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры на территории региона, подконтрольной украинским властям. Он уточнил, что ударам также подвергся местный газопровод.

До этого в городе Харькове произошли несколько взрывов. По информации украинского издания «Страна.ua», мэр населенного пункта Игорь Терехов сообщил об ударе по Харькову авиационной бомбой. Однако другая информация о ситуации в городе не приводилась.

Ранее на Украине анонсировали отключение всех бытовых абонентов от линий энергоснабжения (ЛЭП), питающих критическую инфраструктуру.