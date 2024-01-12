Украинские власти показали себя «банальными и бескомпромиссными ворюгами», крадущими большие средства на вооружение, направляемое Киеву. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства», — охарактеризовал украинские власти политик.

По мнению Медведева, воровство у «продажных бандеровцев» заложено на генетическом уровне.

«Они воровали, воруют и будут воровать», — предрекает зампред Совбеза.

Он призвал европейских союзников Киева продолжать выделять им «миллиарды долларов» финансовой и оборонной помощи

«Все будет с блеском <...> разворовано в кратчайшие сроки», — заключил Медведев.

Накануне генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч признал проблемы с отслеживанием оборонной помощи США Украине и заявил, что министерство обороны не осуществляло надлежащим образом надзор за оборонными поставками Киеву.

Ранее WP писала о нехватке в США мощностей для поставок снарядов на Украину.