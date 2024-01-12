Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Медведев резко высказался о коррупции власти на Украине

Медведев назвал руководство Украины «бескомпромиссными ворюгами»

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Украинские власти показали себя «банальными и бескомпромиссными ворюгами», крадущими большие средства на вооружение, направляемое Киеву. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства», — охарактеризовал украинские власти политик.

По мнению Медведева, воровство у «продажных бандеровцев» заложено на генетическом уровне.

«Они воровали, воруют и будут воровать», — предрекает зампред Совбеза.

Он призвал европейских союзников Киева продолжать выделять им «миллиарды долларов» финансовой и оборонной помощи

«Все будет с блеском <...> разворовано в кратчайшие сроки», — заключил Медведев.

Накануне генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч признал проблемы с отслеживанием оборонной помощи США Украине и заявил, что министерство обороны не осуществляло надлежащим образом надзор за оборонными поставками Киеву.

Ранее WP писала о нехватке в США мощностей для поставок снарядов на Украину.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами