Российская фигуристка показала фигуру на пляже в полный рост

Российская фигуристка Софья Леонтьева опубликовала новый пост в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка предстала перед подписчиками на берегу одного из песчаных пляжей, стоя во весь рост в купальнике и принимая солнечные ванны.

19-летняя Леонтьева выступает в танцах на льду вместе с Даниилом Горелкиным. Весной 2023 года пара выиграла финал юниорского Гран-при России. Также фигуристы являются вице-чемпионами России на юниорском уровне. Сезон-2023/24 стал для Леонтьевой и Горелкина дебютным на взрослых стартах.

Леонтьева родилась 5 марта 2005 года в Кирове. Сначала она занималась балетом, но в семилетнем возрасте переключилась на фигурное катание. Из-за ее высокого роста, который составляет 175 сантиметров, она пошла в танцы на льду.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с весны 2022 года и выступают только на национальных стартах.

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