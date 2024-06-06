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Министр спорта Дегтярев заявил, что Россия не будет выходить из МОК назло всем

Министр спорта Дегтярев заявил, что Россия не планирует выходить из МОК

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@Degtyarev_Info/Telegram

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия не будет выходить из числа представителей Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на провокации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, многие хотели бы, чтобы Россия пошла на такой шаг, однако этого не будет.

«Мы никуда не выходим, этот трек никуда не девается. Хотя очень многие с той стороны хотят, чтобы мы хлопнули дверью. Но мы этого делать не будем, пока они занимаются дискриминацией наших спортсменов», — заявил Дегтярев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планируют провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

Ранее Михаил Дегтярев рассказал о новом прозвище Владимира Путина.

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