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Село Муром в Белгородской области подверглось атаке дронов-камикадзе

Гладков: Муром Белгородской области подвергся атаке двух дронов-камикадзе

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Телеграм-канал «Белгород №1»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, повредив дом, коммерческое здание и автомобиль. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал.

По словам ue,thyfnjhf, село Муром в Шебекинском городском округе подверглось повторной атаке ВСУ с применением двух дронов-камикадзе. Пока нет информации о пострадавших.

Гладков отметил, что оперативные службы находятся на месте происшествия. «Информация о последствиях уточняется», — добавил он.

Накануне. Министерство обороны РФ сообщило о четырех сбитых дронах ВСУ в Белгородской области.

Все четыре беспилотника были сбиты в воздухе дежурными средствами противовоздушнаой обороны (ПВО).

До этого средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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