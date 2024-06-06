Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, повредив дом, коммерческое здание и автомобиль. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал.

По словам ue,thyfnjhf, село Муром в Шебекинском городском округе подверглось повторной атаке ВСУ с применением двух дронов-камикадзе. Пока нет информации о пострадавших.

Гладков отметил, что оперативные службы находятся на месте происшествия. «Информация о последствиях уточняется», — добавил он.

Накануне. Министерство обороны РФ сообщило о четырех сбитых дронах ВСУ в Белгородской области.

Все четыре беспилотника были сбиты в воздухе дежурными средствами противовоздушнаой обороны (ПВО).

До этого средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.