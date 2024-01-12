В Белом доме объяснили редкие появления Байдена на публике

Президент США Джо Байден редко появляется на публике, потому что он активно работает. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Я бы не сказала, что президента видят мало, он был в нескольких штатах за три дня, важно это отметить… Президент активен, делает то, что нужно американцам», — сказала официальный представитель Белого дома в ответ на замечание журналиста о том, что американский лидер не появлялся на публике последние три дня.

По ее словам, в последние дни Байден провел встречу за закрытыми дверями с сестрой осужденного в России Пола Уилана, пообедал с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, а также принял участие в мероприятиях с командой по национальной безопасности, тоже непублично. Ранее, как указала Жан-Пьер, глава Белого дома посетил четыре штата за три дня и дважды выступал с заявлениями. В ближайшее время он отправится в командировку по стране, добавила она.

До этого член палаты представителей от демократической партии Дин Филлипс заявил, что Байден «в любом случае» потерпит поражение на президентских выборах 2024 года.

Ранее Трамп назвал президентство Байдена «бедламом».