Посол России оценил ситуацию в Эквадоре

Обстановка в Эквадоре начинает стабилизироваться. Об этом заявил посол России в республике Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация уже действительно более-менее стабилизируется... Мои наблюдения по городу (Кито. — «Газета.Ru») — я живу не в посольстве, я живу за пределами посольства, передвигаюсь по городу — все достаточно спокойно», — заявил дипломат.

По его словам, россияне в результате атак не пострадали.

До этого он отмечал, что власти Эквадора контролируют обстановку в столице страны Кито на фоне вспышки насилия в республике.

Также Спринчан заявил, что беспорядки в Эквадоре не должны повлиять на поставки бананов в Россию.

В Эквадоре ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за столкновения мафии с силами правопорядка. Группировки уже захватили заложников по всей стране. О бунте впервые стало известно 7 января. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог спрогнозировал, чем закончатся беспорядки в Эквадоре.