Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол России оценил ситуацию в Эквадоре

Посол России Спринчан: ситуация в Эквадоре стабилизируется

close
100%
Global Look Press

Обстановка в Эквадоре начинает стабилизироваться. Об этом заявил посол России в республике Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация уже действительно более-менее стабилизируется... Мои наблюдения по городу (Кито. — «Газета.Ru») — я живу не в посольстве, я живу за пределами посольства, передвигаюсь по городу — все достаточно спокойно», — заявил дипломат.

По его словам, россияне в результате атак не пострадали.

До этого он отмечал, что власти Эквадора контролируют обстановку в столице страны Кито на фоне вспышки насилия в республике.

Также Спринчан заявил, что беспорядки в Эквадоре не должны повлиять на поставки бананов в Россию.

В Эквадоре ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за столкновения мафии с силами правопорядка. Группировки уже захватили заложников по всей стране. О бунте впервые стало известно 7 января. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог спрогнозировал, чем закончатся беспорядки в Эквадоре.

Все новости на тему:
Беспорядки в Эквадоре
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами