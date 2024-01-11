Зеленский прилетел в столицу Эстонии

Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Эстонии Таллин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию эстонского президента Алара Кариса.

Эстонские СМИ отметили, что Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, однако о его прибытии было объявлено в четверг утром. По данным пресс-службы Кариса, Зеленский встретится с эстонскими властями, в том числе спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас.

«Зеленский также выступит с речью в парламенте. На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии России, долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины», — говорится в сообщении.

Накануне Зеленский прилетел в столицу Литвы Вильнюс, чтобы провести переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и спикером сейма Викторией Чмилите-Нильсен, а также с другими политиками, журналистами и представителями украинской общины.

Сообщалось, что на встречу с Зеленским не пригласили министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, причем глава МИД отметил, что сам он к этому решению отношения не имеет.

Ранее в США объяснили план Зеленского по изоляции Крыма.