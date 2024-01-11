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СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на суда

РИА Новости: Совбез ООН потребовал от хуситов прекратить нападения на суда

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Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Совет безопасности (СБ) ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В документе говорится, что Совбез ООН решительно осуждает атаки хуситов на торговые и коммерческие суда, которых с 19 ноября 2023 года было проведено не менее двух десятков.

В резолюции отдельно отмечается нападение и захват хуситами судна Galaxy Leader и его экипажа. СБ ООН призвал группировку освободить корабль и всех людей, находившихся на борту.

Также в Совбезе организации потребовали, чтобы хуситы прекратили действия, препятствующие торговле, свободному судоходству и ставящие под угрозу региональную и мировую безопасность.

За резолюцию голосовали 11 стран. Воздержались четыре: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил ранее, что принятием данной резолюции США добиваются легитимизации своих действий в Красном море.

До этого хуситы провели «крупнейшую атаку» по западным кораблям в Красном море с помощью залпа из дронов-камикадзе и различных ракет.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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