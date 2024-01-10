Посла Молдавии вызвали в МИД России

В министерство иностранных дел России вызвали молдавского посла в Москве Лилиана Дария, ему заявлена нота протеста в связи с недружественными действиями Кишинева. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Послу был заявлен решительный протест», — указывается в заявлении.

В перечне недоброжелательных действий указаны: политически мотивированное преследование российских СМИ, дискриминация въезжающих в Молдавию граждан РФ, необоснованные отказы в перерождении границы, агрессивные заявления антироссийского характера со стороны молдавских республики.

«В случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры», — пообещали в МИД.

В министерстве заявили, что для нескольких официальных лиц Молдавии теперь закрыт въезд в РФ. Кроме того, в МИД пообещали ответные действия в случае оказания содействия Молдавией в тренировке солдат Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов НАТО.

До этого депутат от молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Василе Боля заявлял, что президент Молдавии Майя Санду «затягивает удавку на шее» страны, планируя референдум по евроинтеграции, необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах государства и его экономическом развитии.

Ранее «Платформа для Молдовы» назвала манипуляцией референдум Санду по вступлению в ЕС.