Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Молдавии обвинили президента в манипуляции после слов о референдуме по вступлению в ЕС

«Платформа для Молдовы» назвала манипуляцией референдум Санду по вступлению в ЕС

close
100%
Zak Bennett/Reuters

Заявление президента Молдавии Майи Санду о возможном проведении референдума о вступлении республики в Европейский союз является манипуляцией. Об этом на брифинге сообщила бывший глава Гагаузской автономии, координатор ассоциации «Платформа для Молдовы» Ирина Влах, передает РИА Новости.

«Референдум, который предложила Санду, не имеет ничего общего с голосованием за вступление в ЕС, а является манипуляцией, которая вводит людей в заблуждение», — сказала она.

По мнению Влах, президент Молдавии идет на авантюру в связи с отсутствием электоральных результатов перед выборами.

Политик подчеркнула, что Евросоюз выдвинул республике условия, которые она должна выполнить до вступления в организацию. Кроме того, Кишинев обязан провести внутренние реформы и адаптацию местного законодательства с законодательством Европейского союза. Влах указала, что на это может уйти очень много времени.

«Молдавия должна показать успехи в области юстиции, защите прав и свобод людей, в том числе представителей национальных и лингвистических меньшинств, иметь конкурентноспособную экономику, стабильную финансовую систему и защищенные границы. Поэтому референдум Санду – это ложь», — объяснила координатор ассоциации «Платформа для Молдовы».

До этого депутат от молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Василе Боля заявлял, что Майя Санду «затягивает удавку на шее» страны, планируя референдум по евроинтеграции, необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах государства и его экономическом развитии.

Ранее Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами