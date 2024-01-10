В Молдавии обвинили президента в манипуляции после слов о референдуме по вступлению в ЕС

Заявление президента Молдавии Майи Санду о возможном проведении референдума о вступлении республики в Европейский союз является манипуляцией. Об этом на брифинге сообщила бывший глава Гагаузской автономии, координатор ассоциации «Платформа для Молдовы» Ирина Влах, передает РИА Новости.

«Референдум, который предложила Санду, не имеет ничего общего с голосованием за вступление в ЕС, а является манипуляцией, которая вводит людей в заблуждение», — сказала она.

По мнению Влах, президент Молдавии идет на авантюру в связи с отсутствием электоральных результатов перед выборами.

Политик подчеркнула, что Евросоюз выдвинул республике условия, которые она должна выполнить до вступления в организацию. Кроме того, Кишинев обязан провести внутренние реформы и адаптацию местного законодательства с законодательством Европейского союза. Влах указала, что на это может уйти очень много времени.

«Молдавия должна показать успехи в области юстиции, защите прав и свобод людей, в том числе представителей национальных и лингвистических меньшинств, иметь конкурентноспособную экономику, стабильную финансовую систему и защищенные границы. Поэтому референдум Санду – это ложь», — объяснила координатор ассоциации «Платформа для Молдовы».

До этого депутат от молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Василе Боля заявлял, что Майя Санду «затягивает удавку на шее» страны, планируя референдум по евроинтеграции, необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах государства и его экономическом развитии.

Ранее Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине.