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ВС РФ уничтожили цех производства дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили цех производства и хранения ударных дронов ВСУ

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Российские артиллеристы при содействии боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракетных войск уничтожили цех производства и хранения ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны РФ.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили склады боеприпасов, горючего и авиатехники на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 143 районах.

В конце апреля Минобороны РФ сообщало, что российские войска ударили по ангару, в котором украинские военные собирали легкомоторные беспилотники самолетного типа. Помимо ангара, российским войскам удалось поразить два склада с военной техникой, а также позиции украинских войск в 108 районах в зоне проведения специальной военной операции.

Между тем в зоне СВО появилось предприятие по ускоренной разработке и поставке перспективных БПЛА в российские войска. Среди них есть как предназначенные для разведки, так и боевого назначения.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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