Боец ВСУ объяснил свое решение сдаться в российский плен

Военнослужащие ВСУ рассказали о своем решении сдаться в российский плен. Видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Один из бойцов неонацистского формирования «Братство» (организация запрещена в России) заявил, что его сослуживец устроил взрыв, чтобы не попасть в плен. После этого другие военнослужащие сложили оружие. Боец отметил, что он больше не хочет воевать, так как это тяжело психологически.

По его словам, российские военные приняли всех и оказали первую помощь раненым.

Днем 14 мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в Харьковской области более 60 бойцов из неонацистского формирования «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) попали в плен.

В этот же день стало известно, что бойцы группировки «Север» взяли в плен солдат «Кракена» и «Братства» (запрещенная в России террористическая организация) в Харьковской области.

Ранее было раскрыто число украинских военных, сдавшихся в плен за неделю.