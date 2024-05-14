Стало известно, что Украине поставляли ракеты, которые собирались пустить на металлолом

США поставляли Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты, которые планировалось пустить на металлолом. Об этом агентству Укринформ сообщил полковник армии США в отставке, сенатор штата Небраска Том Брюэр.

«Единственное, что мы вам давали, — устаревшие ракеты. В противном случае их бы разрезали на металлолом — настолько они стары», — отметил Брюэр.

По его мнению, Соединенные Штаты должны максимально увеличить темпы производства HIMARS и ATACMS. Также Брюэр подчеркнул, что США еще не доводилось вести войну посредством беспилотных летательных аппаратов, поэтому американцы не понимают, что это такое.

«Год назад мы очень гордились тем, что даем танки М1 Abrams, теперь понимаем, что этот танк не очень нужен на поле боя из-за проблемы БПЛА. Проблема состоит в том, что американцы не понимают войну беспилотников», — сказал сенатор.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Киеве, сообщил, что часть нового пакета военной помощи США прибыла на Украину и будет прибывать, что повлияет на ситуацию на поле боя.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует ускорить передачу оружия Украине.