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Стала известна дата массового появления байкеров на дорогах Москвы

Дептранс: мотосезон в Москве начнется с 25 мая

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Московский мотосезон будет открыт 25 мая 2024 года. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

«Мы готовы объявить новую дату Московского мотофестиваля — 25 мая. Как сообщил Максим Ликсутов, в этот день мотоциклисты проедут по Садовому кольцу со стартом и финишем на смотровой площадке Воробьевых гор. Протяженность маршрута составит 35 км. Стартуем в 12:00», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что колонну возглавят 26 московских мотоклубов. Остальные участники присоединятся по мере прибытия на площадку. С 9:00 до 18:00 на смотровой площадке Воробьевых гор всех гостей ждет яркая развлекательная программа.

Открытие мотосезона должно было состояться 11 мая на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако, из-за погодных условий его перенесли.

До этого стало известно, что спрос на мотоциклы с пробегом в России по итогам первого квартала вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 9139 штук.

Самым популярным брендом среди россиян была Honda. В первом квартале на эту японскую марку пришлось 20% российского рынка подержанных мотоциклов (1860 штук). В тройку лидеров вошли Yamaha (1426 штук) и Suzuki (875 штук). Топ-5 замыкают BMW и Kawasaki. В период с января по март в РФ купили 851 и 777 мотоциклов с пробегом этих брендов соответственно.

Ранее сообщалось, что в России открыли предзаказ на новейшие электромотоциклы Aurus Merlon.

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