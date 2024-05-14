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Российские военные за сутки уничтожили более 80 украинских воздушных целей

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 26 украинских беспилотников в зоне СВО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо беспилотников, российские военные уничтожили девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM и три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, а также 43 чешских реактивных снаряда Vampire и «Ольха».

До этого представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что у украинской армии нет достаточного количества ракет и средств ПВО, чтобы сбить все российские ракеты. По его словам, у России есть такое большое количество ракет, что не имеет смысла пытаться все их сбивать.

Представитель ВСУ отметил, что, поскольку у Киева есть ограниченное число комплексов ПВО, украинские ВВС применяют их «нестандартными способами» — перевозят с места на место по стране с целью адаптироваться к действиям РФ, а также снизить вероятность их обнаружения и уничтожения силами ВС России.

Ранее средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

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