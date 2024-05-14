Звезда Comedy Woman стала участницей экстремального шоу

Актриса и комикесса Надежда Сысоева приняла участие в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Сысоева отметила, что впервые участвует в экстремальном шоу. Артистку зацепил проект «симбиозом физической и интеллектуальной силы». Юмористку заинтересовало, что в программе можно проявить себя как командный игрок.

«Наконец-то повод сказать друзьям: «Говорила же, что эта любовь к настольным играм мне когда-нибудь пригодится!» — поделилась артистка.

Сысоева заявила, что шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» меняет отношение к жизни и к окружающим людям.

«Конечно, я была не готова к своей силе, и сама удивлялась, на что я способна. Это точно будет очень интересный сезон!» — отметила актриса.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

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