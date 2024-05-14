Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение нескольким подразделениям Вооруженных сил Украины.

В сводке ведомства говорится, что российские войска нанесли поражение и отразили восемь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 23-й, 24-й, 47-й, 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Соловьево ДНР.

По данным Минобороны, армия Украины потеряла три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и 122-мм гаубицу Д-30, а также 405 военнослужащих.

14 мая депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик назвала «очень напряженной» ситуацию в Харьковской области на фоне наступления ВС РФ.

До этого журнал Der Spiegel писал, что наступление РФ в Харьковской области ставит Украину перед дилеммой о дальнейшей стратегии военных действий и следующие два месяца станут «критически важными» для нее.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».