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Аргентина выразила готовность направить своих силовиков в Эквадор

Аргентина готова направить в Эквадор сотрудников своих силовых структур

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Carl Recine/Reuters

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что власти страны готовы направить в Эквадор сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи в наведении порядка. Об этом министр рассказала в интервью телеканалу TN.

По словам Буллрич, Аргентина готова помочь Эквадору и, если в этом будет необходимость, отправит туда сотрудников сил безопасности. Министр отметила, что обострение ситуации в Эквадоре является проблемой всего континента. Она подчеркнула, что события в Эквадоре, Колумбии, Перу, Боливии безусловно влияют на Аргентину.

В свою очередь, министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что Буэнос-Айрес выражает полную поддержку демократическому правительству Эквадора и действиям сил безопасности, ведущим борьбу с попыткой государственного переворота со стороны «социалистических наркотеррористических группировок».

Ранее сообщалось, что не менее восьми человек стали жертвами беспорядков в эквадорском Гуаякиле.

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.

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