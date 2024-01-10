Бывший глава МВД Польши был задержан в президентском дворце в Варшаве

Экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По имеющимся сведениям, задержание бывших чиновников произошло в отсутствие президента страны Анджея Дуды. Глава государства находился на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. После возвращения в президентский дворец Дуда должен был провести разговор с Каминьским и Вонсиком.

Ранее сообщалось, что бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик лишены депутатских мандатов. По данным польских СМИ, в марте 2015 года районный суд Варшавы-Средместье приговорил Каминьского и Вонсика к 3,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Однако вступивший тогда в должность президента Анджей Дуда помиловал Каминьского и Вонсика вопреки законодательным нормам.

В июне 2023 года суд в Польше отменил приостановку дел экс-главы МВД и его заместителя.

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