Трамп счел возможный отказ в праве на иммунитет открытием ящика Пандоры

Экс-президент США Дональд Трамп после слушаний в суде сделал заявление, что отказ в праве главы государства на иммунитет создал бы «очень плохой» прецедент. Об этом сообщают РИА Новости.

«Это очень плохой прецедент. Как мы уже говорили, это открытие ящика Пандоры», — сказал Трамп.

Бывший глава Белого дома подчеркнул, что президент «должны обладать иммунитетом». Он обратил внимание, что «не сделал ничего плохого». По его мнению, бывший президент США демократ Барак Обама и другие политики делали «ужасные ошибки».

Накануне адвокат Трампа Джон Сауэр рассказал о последствиях преследования экс-лидера США.

Вечером в среду, 9 января, Трамп прибыл в апелляционный суд в Вашингтоне. Бывшему президенту США предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. По самым тяжелым статьям Трампу грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.